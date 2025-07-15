Замглавы Наро-Фоминска проверил реконструкцию водозаборного узла в Шустикове

Первый заместитель главы Наро-Фоминского округа Виталий Ширшов побывал на объекте и убедился, что работы выполняются качественно и в соответствии с графиком. Большую часть оборудования уже привезли в Шустиково, и рабочие приступили к монтажу. Началась подготовка мест для колодцев, после чего технику подключат к электросетям.

Окончание всех работ и ввод объекта в эксплуатацию запланированы на ноябрь 2025 года. Жители Шустикова получат качественную воду почти на год раньше срока.

Решение о внеплановом ремонта водозаборного узла принял глава Наро-Фоминского округа Роман Шамнэ после выездной встречи с жителями деревни в прошлом году. Установка современной станции водоочистки ведется по областной государственной программе «Развитие инженерной инфраструктуры, энергоэффективности и отрасли обращения с отходами».