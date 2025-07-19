Замглавы Наро-Фоминска проверил качество ремонта Васильчиновской школы

В Васильчиновской школе Наро-Фоминского городского округа, которой в этом году исполнится 60 лет, идет капитальный ремонт. Заместитель главы округа Евгений Мелентьев побывал в учебном заведении, чтобы оценить качество проведенной реконструкции.

«В учебном заведении заменили все инженерные коммуникации, обновили кровлю, фасад, благоустроили территории. Сейчас там идут завершающие работы. Отремонтированные кабинеты и технические помещения наполняют новой мебелью, современным образовательным, кухонным, спортивным и прочим оборудованием», — пояснила Анастасия Кренева.

Школу отремонтировали по всем стандартами государственной программы «Точка роста». По словам врио директора Васильчиновской школы Анастасии Креневой, изменения после реконструкции колоссальные.

Как рассказал представитель подрядной организации ООО «Проектно-строительная компания „Трансстрой“» Александр Минин, строительные работы в школе с демонтажом длились около пяти месяцев.

«В мае уже началось благоустройство. Сейчас специалисты расставляют мебель и устанавливают техническое оборудование», — добавил представитель подрядчика.

Отметим, что завершения ремонта Васильчиновской школы ждут 360 учеников — дети из самого поселка и ближайших населенных пунктов. Из-за дождливой погоды сдачу объекта сдвинули на две недели, но к 1 сентября специалисты успеют окончить работы.