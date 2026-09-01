Замглавы Наро-Фоминска провела встречу с участниками молодежного фестиваля

Одним из основных событий фестиваля «Клевое место», прошедшего 29 августа в Центральном парке Наро-Фоминска, стала встреча с заместителем главы муниципалитета Светланой Малыхиной. Уникальной возможностью пообщаться с руководителем воспользовались многие участники мероприятия.

На встрече обсудили вопросы образования, молодежные пространства, общественную жизнь и вопросы благоустройства — в частности, «Клевого места» и яблоневого сада. Разговор получился живым и по-настоящему интересным. Многие ребята подходили к Светлане Малыхиной и после официальной части, продолжая задавать вопросы, на которые не хватило отведенного времени.

В рамках фестиваля на главной сцене состоялась масштабная церемония посвящения активистов в «Первые», собравшая участников со всего Наро-Фоминского округа — от Вереи до Калининца.

Официальную часть продолжил яркий праздничный концерт с множеством танцевальных и вокальных номеров и фирменный флешмоб от «Движения первых». А завершился день «Киноподушкой»: футбольное поле трансформировали в уютный кинозал под открытым небом.