Замглавы Мытищ вручила почетные грамоты местной компании — разработчику антисептиков

Пресс-служба городского округа Мытищи
Фото: Пресс-служба городского округа Мытищи

Заместитель глава городского округа Мытищи Елена Сетракова вручила почетные грамоты сотрудникам компании по производству антисептиков. Предприятие больше 25 лет поставляет продукцию во все страны мира.

Заместитель главы Мытищ Елена Сетракова поздравила сотрудников предприятия по разработке, производству и поставке дезинфицирующих средств. Она вручила почетные грамоты за профессионализм и высокий вклад в развитие городского округа нескольким специалистам.

«Сегодня, как никогда, мы все осознаем, насколько важна производственная тема. В наш лексикон вошли такие слова, как импортозамещение, расширение производства и модернизация. Бесспорно, сейчас самое благоприятное время для того, чтобы каждое предприятие получило импульс и необходимый вектор для своего дальнейшего развития», — сказала Елена Сетракова.

В Мытищах 27 лет работает предприятие по производству антисептиков. В компании трудятся 118 человек. Продукцию поставляют для всех сфер бизнеса в любую точку мира.

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