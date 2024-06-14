Замглавы Мытищ проверил качество благоустройства «народных троп»

Участие в обходе приняли председатель Совета депутатов городского округа Мытищи Андрей Гореликов, заместитель главы городского округа Мытищи Кирилл Дунаев и профильные специалисты. Работы по благоустройству оценили во дворе дома № 80 на Новомытищинском проспекте.

Работы, в том числе, коснулись общей территории вокруг соседних домов. Дорожки, проложенные жителями, так называемые «народные тропы» — заасфальтировали. Подрядчику еще предстоит решить вопрос с примыканием плитки к асфальтовому покрытию. Оперативно спилят и сломанное дерево, нависшее над пешеходной зоной и представляющее опасность для жителей.

Подобные обходы городских территорий с представителями администрации проходят в округе каждую неделю.

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