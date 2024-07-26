Замглавы Мытищ Иван Яськив проверил содержание дома № 1 на улице Щербакова

Фото: пресс-служба администрации городского округа Мытищи

Заместитель главы Мытищ Иван Яськив совместно с профильными специалистами провел проверку состояния территорий на улице Щербакова возле дома № 1. В ходе обхода выявлен ряд недостатков, требующих оперативного решения.

В числе проблем — необходимость проведения ремонтных работ дверей входных групп подъездов, а также организация общего собрания собственников для обсуждения обустройства контейнерной площадки. Кроме того, были даны поручения по уборке подъезда № 7, окраске ограждений вокруг многоквартирного дома и покосу газона на территории общего пользования сзади здания.

Все указанные поручения взяты на контроль и будут выполнены в установленные сроки. Иван Яськив отметил, что такая работа будет проводиться заместителями на постоянной основе для обеспечения комфортных условий проживания жителей.

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