Замглавы Можайского округа поздравила жительницу блокадного Ленинграда

В Можайском округе поздравили ветеранов-блокадников в 82-ю годовщину полного освобождения Ленинграда. Заместитель главы Мария Азаренкова и депутат Александр Козлов навестили блокадницу Веру Александровну Новикову.

Вера Новикова родилась в Ленинграде в 1939 году. Когда началась блокада, ей было два года. Ее отец работал на Путиловском заводе, который готовили к взрыву на случай захвата города врагом, а мать рыла окопы на подступах к Ленинграду.

«В цехах вся техника, чертежи, все переплетено проводами. На случай, если немцы вдруг займут город, завод должны были взорвать», — поделилась воспоминаниями Вера Новикова.

В мае 1942 года ее эвакуировали по «Дороге жизни» в детский дом в Кировскую область. После войны она стала ветераном труда и имеет знак «Жителю блокадного Ленинграда».

«Такие встречи — не просто дань уважения. Это живая связь поколений и наша обязанность. История каждого блокадника — урок стойкости и любви к Родине, который мы обязаны сохранить», — отметила заместитель главы Можайского округа Мария Азаренкова.

Всего в округе проживают пять ветеранов-блокадников. В памятный день каждому из них вручили цветы, подарки и пожелали крепкого здоровья.