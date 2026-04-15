Замглавы Можайска провел заседание по безопасности дорожного движения

В Можайске 10 апреля состоялось заседание объединенной комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения под руководством заместителя главы Можайского округа Евгения Майбороды. Ключевой темой стала реализация программы ремонта автомобильных дорог и обеспечения безопасности на объектах дорожной инфраструктуры в 2026 году.

Участники заседания — представители Госавтоинспекции, дорожных служб и перевозчиков — обсудили планы по поддержанию в нормативном состоянии муниципальной сети, а также точечные меры по снижению аварийности.

По программе текущего ремонта муниципальных дорог на 2026 год планируется отремонтировать 17 объектов. Общая протяженность участков составит 17,2 километра, а общая площадь покрытия — более 82,6 тысячи квадратных метров. Особое внимание уделили социальной составляющей: в программу включены четыре автомобильные дороги, ведущие к земельным участкам, выделенным многодетным семьям. Их общая протяженность — 4,6 километра. Работы пройдут в деревне Фалилеево и на улицах Гвардейская, Ополченская и Шевардинская в Можайске. Полный перечень объектов включает также ремонт дорог в деревнях Приданцево, Акиньшино, Шиколово, Холм, Клемятино, Ямская и других населенных пунктах.

В рамках проекта «Светлый город» в предварительную программу работ включены более 20 населенных пунктов. Также запланированы мероприятия по восстановлению и нанесению дорожной разметки.

В ходе заседания затронули меры по повышению безопасности на переездах, готовность к сезону, профилактику дорожно-транспортных происшествий с участием автобусов и план мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Члены комиссии разобрали обращения граждан: установку искусственных дорожных неровностей у социальных объектов, устройство новых пешеходных переходов в местах пересечения транспортных и пешеходных потоков, а также обустройство дворовых территорий дополнительными дорожными знаками.