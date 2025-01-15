Замглавы Можайска исполнила мечту двух детей об экскурсии на производство игрушек

У Дмитрия и Софии из Можайска исполнилась мечта — они посетили производство мягких игрушек знаменитой линейки BUDI BASA. Экскурсию для них организовала заместитель главы муниципалитета Мария Азаренкова.

Дмитрий и Софья поучаствовали во всероссийской акции «Елка желаний». Они написали письмо и вместе с игрушкой разместили его на главном новогоднем символе. Заместитель главы Мария Азаренкова организовала экскурсию и отправилась на завод ООО «МПП» вместе с детьми.

«Как и обещали, мы организовали для ребят обзорную экскурсию на завод по изготовлению котиков Басиков. Что может быть прекрасней, чем счастливые лица детей!» — отметила Мария Григорьевна.

София взяла с собой свое Басика — игрушку из первых коллекций. Дети пообщались с руководителем производства Дмитрием Воронковым и главным технологом Еленой Смоквиной. Ребята увидели экспериментальный цех, где подбираются новые образы, узнали, как проходят раскройка, пошив и проверка изделий на качество.

После экскурсии им подарили большую корзину с самыми популярными игрушками и тематический торт.