Замглавы МЧС Подмосковья напомнил правила безопасного отдыха у воды

С начала купального сезона в Подмосковье выявили 28 происшествий на водоемах, в четырех из них погибли дети. Все случаи произошли на необорудованных пляжах. О важности соблюдения правил безопасности рассказал заместитель начальника главного управления МЧС по Московской области Максим Аршакян в интервью Юлии Минаковской на 360.ru .

В этом году Государственная инспекция по маломерным судам отметит 40-летие. Инспекторы занимаются контролем навигации, пляжей и проводят другую работу.

Как рассказал Максим Аршакян, в ведомстве трудятся около 100 сотрудников. Вместе с полицией и добровольцами они проводят рейды на водоемах, где рассказывают жителям правила безопасного поведения на пляжах. По его словам, место отдыха должно быть правильно оборудовано. Там должны быть предупредительные аншлаги, спасательная вышка и другой инвентарь.

«Основное — это человеческие жизни, в первую очередь дети. Ведется работа во всех муниципалитетах, в школах выступают наши сотрудники. Они приезжают в лагеря, проводят мастер-классы», — отметил он.

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