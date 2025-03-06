Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями в поселке Биокомбината

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов совместно с активистом Натальей Конновой провели встречу с жителями дома 1/1 в поселке Биокомбината. Во дворе этого дома активно идет строительство трех новых многоквартирных домов, которые предназначены для переселения граждан из аварийного жилья.
В ходе встречи Александр Владимирович рассказал о сроках завершения строительных работ и ответил на вопросы, волнующие местных жителей.
Одной из поднятых тем стала просьба перенести контейнерную площадку. Этот вопрос будет детально проработан в ближайшее время. Также жители выразили обеспокоенность состоянием коллектора, расположенного рядом с домом. Заместитель главы заверил, что этот вопрос будет взят на контроль профильными специалистами.
Подводя итоги встречи Александр Владимирович поблагодарил всех за активное участие и конструктивный диалог.
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