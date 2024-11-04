Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями поселка Свердловский

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков встретился с жителями поселка Свердловский. Еще два участка теплосети отремонтируют в населенном пункте по государственной программе Московской области.

Роман Мещеряков встретился с жителями Заводской улицы. Здесь отремонтируют два участка тепловой магистрали. Первый расположен у домов № 11, 16, 17, 17а, 18 и 19, а второй питает дома № 12, 1 2, 3, 20 и детский сад № 7 «Солнышко».

Специалисты проводят гидравлические испытания. Подачу горячей воды и отопления временно приостановили на один день с 8:00 до 18:00.

Жители указали на некачественную работу управляющей компании. Все обращения приняли в работу. Замглавы поручил разобраться с жалобами в кратчайшие сроки.

Помимо этого, затронули тему уличного освещения и ремонта дороги возле дома № 20, а также состояние канализационного колодца у дома № 19. Все обращения передали профильным ведомствам.

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