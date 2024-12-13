Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями поселка Биокомбината

Встречу с жителями «Дома солнца» в поселке Биокомбината провели представители администрации Лосино-Петровского и профильные специалисты. Они обсудили необходимый ремонт дома.

Участие в выезде приняли заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков и представители территориального отдела Анискинское.

Жители озвучили претензии по работе управляющей компании «Инвестпроект». Организация обслуживает этот дом более двух лет. По словам жильцов, сотрудники не исполняют принятые заявки вовремя, а качество работ в доме очень низкое.

Комиссия провела визуальный осмотр. Специалисты отметили, что подъезды нуждаются в косметическом ремонте, территорию около дома и водостоки нужно привести в порядок, отремонтировать козырьки подъездов. Сотрудникам администрации поручили за определенный срок устранить все замечания.

«Считаем главной причиной наличия проблем содержания дома — не продуктивный диалог собственников жилья и управляющей компании, нет взаимодействия сторон и согласования плана действий, а следовательно, и контроля за исполнением работ. В ходе беседы пришли к общему мнению, что жителям необходимо выбрать старшего по дому, провести общее собрание и создать чат совместно с сотрудниками управляющей компании. После поддерживать взаимодействие в тесном контакте», — сказал Роман Мещеряков.