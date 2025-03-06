Замглавы Лосино-Петровского встретился с жителями Октябрьской улицы

В рамках обхода территории заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Михаил Пешков провел встречу с жителями дома № 20 на Октябрьской улице. На встрече обсудили варианты улучшения организации зоны подъезда для посадки и высадки школьников.

В результате обсуждений решено оборудовать дополнительную полосу движения на улице Чехова. Для реализации этого проекта потребуется перенести школьный забор на два метра вглубь территории, удалить часть зеленых насаждений, а также сместить пешеходный тротуар ближе к забору школы. Эти работы будут выполнены в рамках реконструкции дороги, находящейся под управлением ГБУ МО «Мосавтодор».

На встрече также поднимался вопрос ограничения проезда во дворе дома № 20 на улице Октябрьской. Жителям напомнили, что в соответствии с протоколом рабочей группы по безопасности дорожного движения от 10 февраля 2025 года, на данной территории установлены знаки «Движение запрещено» и «Жилая зона».

Кроме того, жители дома обратились с просьбой провести высадку деревьев в рамках ближайшей экологической акции. Их пожелания будут учтены при составлении плана озеленения.

Напомним, что подрядная организация начала работы по устранению дефектов асфальтобетонного покрытия на нескольких улицах. Работы по асфальтировке начнутся 7 марта 2025 года.