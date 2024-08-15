Замглавы Лосино-Петровского встретилась с жильцами дома по улице Горького

Жильцы дома № 13 по улице Горького обратились к замглавы Лосино-Петровского городского округа. Валентина Тропанец провела обход территории и ответила на вопросы жителей.

В осмотре также поучаствовали председатель Совета депутатов округа Татьяна Голод и муниципальный депутат Ольга Набережнева.

Жители обратились к комиссии по поводу качества оказания услуг ЖКХ. В ряде квартир нет достаточного напора холодной воды. Также жильцов волнуют сроки проведения капитального ремонта и дезинсекция дома.

Кроме того, собравшиеся попросили опилить деревья во дворе, обустроить народную тропу, а также проконтролировать уборку территории от снега зимой.

«Жители поднимают важные вопросы, требующие принятия единого решения. С созданием домового чата их будет удобно обсуждать. А для обеспечения подачи тепла в рамках подготовки к осенне-зимнему отопительному сезону на территории корпуса № 2 „Дюймовочка“ детского сада „Ивушка“ проводятся ремонтные работы участка теплотрассы, обеспечивающей теплоносителем в том числе и этот дом», — прокомментировала замглавы округа Валентина Тропанец.

Все обращения жителей зафиксировали, их взяли в работу профильные подразделения. Подобные обходы территорий в округе продолжатся.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».