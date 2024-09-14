Замглавы Лосино-Петровского Тропанец встретилась с жителями в Свердловском

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец провела обход закрепленной территории в рабочем поселке Свердловский. Вместе с депутатами Гузаль Даниловой и Еленой Нестеровой они посетили территорию Суворовских прудов.

На данной локации ранее поступали обращения, связанные с организацией дорожного движения в рамках проводимых работ по благоустройству. В процессе общения с представителем подрядной организации на объекте возникло некоторое недопонимание, но власти уверены, что вместе с активными жителями удастся прийти к консенсусу. Повторный визит на объект запланирован на начало октября.

Администрация напоминает жителям городского округа Лосино-Петровский, что обход территории будет проводится на регулярной основе, а осенью, после завершения работ, количество благоустроенных территорий в округе увеличится.

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