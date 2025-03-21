Замглавы Лосино-Петровского Тропанец провела встречу с жителями на Октябрьской улице

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец вместе с лидером общественного мнения Дмитрием Луженским побеседовала с жильцами многоквартирных домов № 9 и № 11 по улице Октябрьская. Горожане интересовались вопросами благоустройства дворов, содержания контейнерных площадок.

Собравшиеся также спрашивали членов выездной комиссии о восстановлении территории после проведенных земляных работ, о уборке придомовых территорий в теплый период, об освещении зон для прогулок и отдыха. Жителей беспокоит и появление в связи с теплой погодой электросамокатов на дорогах.

Все вопросы, которые озвучили на встрече, занесли в протокол. Их направят профильным специалистам.

«Уважаемые жители городского округа Лосино-Петровский, такие обходы территорий мы проводим регулярно. Следите за анонсами на официальных ресурсах», — подчеркнула Валентиновна Тропанец.