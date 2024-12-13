Замглавы Лосино-Петровского проверила содержание дома на Набережной улице

Обход территории в поселке Свердловский провела заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец. Она оценила качество содержания придомовой территории.

Мероприятие прошло около дома № 5а на Набережной улице. Замглавы Лосино-Петровского проверила, как содержат общедомовое имущество многоквартирного дома.

Также она оценила уровень безопасности движения около образовательного учреждения, газификацию в СНТ «Студенка» и качество уборки двора зимой.

Активные жители дома обратились к Валентине Тропанец со своими вопросами, жалобами и предложениями. Их зафиксировали.

Теперь профильные специалисты должны будут проработать каждое обращение и вопрос.

Отметим, что такие встречи проходят в Лосино-Петровском округе регулярно. Анонсы выкладывают в социальных сетях администрации муниципалитета.