Замглавы Лосино-Петровского проверила реконструкцию Свердловского парка

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Благоустройство парка поселка Свердловский городского округа Лосино-Пиотровский проинспектировала заместитель главы Валентина Тропанец. Жители просят установить там ограждения и наполнить спортплощадку новыми снарядами.

Вместе с жителями и депутатом Совета депутатов городского округа Еленой Нестеровой, руководителем «Объединенной дирекции парков» замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец проверила реконструкцию Свердловского парка. Члены комиссии обошли территорию со стороны улицы Марченко и вокруг пруда.

Местные жители просят установить там ограждения и дополнить спортивную площадку новыми элементами для тренировок взрослых.

Также участники обхода проверили установленные в парке арт-объекты.

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