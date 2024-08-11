Замглавы Лосино-Петровского проверила реконструкцию Свердловского парка

Благоустройство парка поселка Свердловский городского округа Лосино-Пиотровский проинспектировала заместитель главы Валентина Тропанец. Жители просят установить там ограждения и наполнить спортплощадку новыми снарядами.

Вместе с жителями и депутатом Совета депутатов городского округа Еленой Нестеровой, руководителем «Объединенной дирекции парков» замглавы Лосино-Петровского Валентина Тропанец проверила реконструкцию Свердловского парка. Члены комиссии обошли территорию со стороны улицы Марченко и вокруг пруда.

Местные жители просят установить там ограждения и дополнить спортивную площадку новыми элементами для тренировок взрослых.

Также участники обхода проверили установленные в парке арт-объекты.

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