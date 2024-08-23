Замглавы Лосино-Петровского проверила благоустройство поселка Свердловский

Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лосино-Петровский

Вместе с местными жителями заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец осмотрела благоустройство рабочего поселка Свердловский. Обсудили вопросы строительства детской площадки, состояние территории «Родника Памяти» и кронирование деревьев на стадионе.

Помимо замглавы Лосино-Петровского Валентины Тропанец и жителей проверить качество благоустройства поселка Свердловский приехали депутат Совета депутатов Анна Тарскова и директор спорткомплекса «Олимпиец» Александр Данилин.

Центральные темы встречи: отсутствие детской игровой площадки возле дома № 14 по улице Михаила Марченко, облагораживание деревьев на стадионе и состояние территории и подход к «Роднику Памяти» напротив дома № 4 по улице Народного Ополчения.

Комиссия пообщалась с жителями, играющими в городки. Они просят обустроить в поселке площадку для этой игры. Во время осмотра территории Свердловского обсудили и строительство стадиона по улице Дзержинского, дом № 1, а также благоустройство его территории в 2025 году.

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