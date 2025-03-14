Замглавы Лосино-Петровского проверил содержание многоквартирных домов

Роман Мещеряков и представители управляющей компании «Лосино-Петровский комплекс тепловодоснабжения» провели встречу с жителями и выслушали их просьбы, которые касались работ по содержанию многоквартирного дома.

Сотрудникам управляющей компании поручено внести в план на 2025 год ремонт подъездов и цоколя дома. Жители также попросили об утеплении чердачного помещения в доме со скатной кровлей. Часть работ они сделали своими силами. Управляющая компания должна будет произвести отсыпку керамзитом для сохранения закрытого контура и поддержания комфортного температурно-влажностного режима.

«Еженедельно провожу обходы по территории городского округа, следите за анонсами в моих соцсетях», — сказал Роман Мещеряков.