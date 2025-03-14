Замглавы Лосино-Петровского проверил содержание многоквартирных домов

Заместитель руководителя муниципалитета Роман Мещеряков совершил плановый обход городских территорий. Целью мероприятия стала оценка качества содержания многоквартирных домов на проезде Чехова в городе Лосино-Петровском.
Роман Мещеряков и представители управляющей компании «Лосино-Петровский комплекс тепловодоснабжения» провели встречу с жителями и выслушали их просьбы, которые касались работ по содержанию многоквартирного дома.
Сотрудникам управляющей компании поручено внести в план на 2025 год ремонт подъездов и цоколя дома. Жители также попросили об утеплении чердачного помещения в доме со скатной кровлей. Часть работ они сделали своими силами. Управляющая компания должна будет произвести отсыпку керамзитом для сохранения закрытого контура и поддержания комфортного температурно-влажностного режима.
«Еженедельно провожу обходы по территории городского округа, следите за анонсами в моих соцсетях», — сказал Роман Мещеряков.
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