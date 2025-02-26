Замглавы Лосино-Петровского проверил сети водоотведения на улице Горького

Жители Лосино-Петровского жаловались на личном приеме у руководителя округа на затопление подвала многоквартирного дома по улице Горького. Замглавы муниципалитета Роман Мещеряков лично проинспектировал сети водоотведения.
На проверку также выехали специалисты Муниципального бюджетного учреждения «Хозяйственно-транспортное управление» и Государственного унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области».
Во время осмотра колодца обнаружили, что сеть водоотведения перегружена. Это произошло из-за аварийных самотечных коллекторов в городе Лосино-Петровский. Сейчас специалисты ремонтируют канализацию, а это влияет на скорость заполнения колодцев. Сотрудники Государственного унитарного предприятия «Коммунальные системы Московской области» выполняют работы по разгрузке аварийных участков для снижения риска подтопления подвалов в многоквартирных домах.
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