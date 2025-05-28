Замглавы Лосино-Петровского проверил двор дома № 7 на Первомайской улице

Участие в мероприятии приняли жители дома № 7 на Первомайской улице. Они обсудили необходимость установки в этом году дополнительной искусственной дорожной неровности в их дворе.

Также поговорили о комплексном благоустройстве территории за домом. Здесь предстоит опилить деревья, убрать поросль, обустроить пешеходные дорожки на месте натоптанных троп. Участок планируют включить в программу благоустройства как малую общественную территорию на 2026 год.

«Важным вопросом также стала необходимость обустройства тротуара от дворовой территории дома № 9 до дома № 7 по улице Первомайская, это еще один маршрут, которым пользуются жители постоянно, но в связи с тем, что там расположены парковки и проезды, это бывает небезопасно. Несмотря на установленный знак „Жилая зона“, есть водители, которые не соблюдают скоростной режим. Также рассмотрим для включения в план работ на 2026 год», — добавил Михаил Пешков.

Другие вопросы жителей касались работы управляющей компании. Обращения зафиксировали, их проработают профильные специалисты.