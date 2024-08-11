Замглавы Лосино-Петровского проверил благоустройство Митянинского карьера

Для осмотра территории и встречи с жителями на Митянинский карьер приехал заместитель главы округа Лосино-Петровский Михаил Пешков. Он проверил обустройство волейбольной площадки, спасательной вышки и других элементов.

Благоустройство Митянинского карьера проинспектировал заместитель главы Лосино-Петровского Михаил Пешков. Он также встретился с местными жителями, они попросили при обустройстве карьера не вмешиваться в естественную эко систему.

«Мы поддержали их в этом вопросе. В настоящее время установлены только отдельные элементы, которые помогут более комфортно проводить время на пляже: кабинки для переодевания, волейбольная площадка, спасательная вышка», — рассказал Михаил Пешков.

Также в карьер завезли песок.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».