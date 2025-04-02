Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями в поселке Свердловский

Повторная встреча заместителя главы Лосино-Петровского Веры Алексеевой с жителями состоялась в поселке Свердловский. Собравшиеся обратились с просьбой повесить таблички, запрещающие выгул собак, а также информационные листовки о штрафах за курение в общественных местах.

Хозяева собак часто выгуливают питомцев в неположенных места и не убирают за ними. Так, жители поселка Свердловский обратились к Вере Алексеевой с просьбой установить на газоны у дома № 9 по улице Набережной таблички «Выгул собак запрещен». Пожелание посельчан выполнили, ограничительные знаки разместили.

Помимо этого, жители попросили поставить во дворе еще одну урну. Заместитель руководителя округа пообещала выполнить просьбу в самое ближайшее время. Также собравшиеся пожаловались на курящих в подъездах. На встрече решили развесить листовки, которые будут дополнительно информировать жителей о необходимости соблюдения правил поведения в общественных местах.

Отметим, что курение запрещено в транспорте, на остановках, на территории молодежных и детских учреждений, в подъездах, а также в местах, где трудятся, живут и отдыхают люди. Нарушителям грозит штраф.

«Благодарю жителей за участие во встрече», — сказала Вера Алексеева.