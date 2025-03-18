Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями в Лукино-Варине

Встречу с жителями микрорайона Лукино-Варино провели представители администрации Лосино-Петровского городского округа. На ней обсудили вопросы благоустройства.

Участие в мероприятии приняли заместители главы Лосино-Петровского Вера Алексеева и Михаил Пешков. Сначала они провели обход территорий.

Далее они пообщались с жителями дома № 7 по улице Строителей. Ранее они обращались на портал «Добродел» с просьбой убрать мусор на контейнерной площадке. Сейчас территорию уже привели в порядок.

Также жители озвучили предложения по тому, как еще можно благоустроить придомовую территорию. К примеру, они хотят расширить парковку за домом и высадить деревья и декоративные кустарники.

Как только установится хорошая погода, здесь также проведут субботник и начнут подготовку к высадке растений. Также принято решение отремонтировать ограждение спортивной площадки около дома № 7. Этим займутся сотрудники «Городского хозяйства».