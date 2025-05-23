Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями улицы Строителей

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Ольга Климкина провела встречу с жителями улицы Строителей, 17. В ходе общения жители сообщили о наличии мусора на детской площадке.

На месте было установлено, что площадка убрана, а придомовая территория в целом облагорожена.

Кроме того, жители обратили внимание на низкий напор воды и высказали просьбу об улучшении благоустройства двора — высадке цветов на клумбы. Также около второго подъезда дома № 12 по улице Строителей отметили необходимость кронирования куста. Рядом с четвертым подъездом того же дома обнаружен провал асфальта, из-за чего при дождях скапливается вода.

Все озвученные вопросы будут переданы в профильные структурные подразделения для решения.

«Благодарю жителей за участие и активную жизненную позицию», — поблагодарила заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Ольга Климкина.