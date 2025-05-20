Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями поселка Биокомбината

Замглавы Лосино-Петровского Вера Алексеева посетила поселок Биокомбината, чтобы лично побеседовать с местными жителями. На встрече обсудили возможность устройства ливневок, вопросы уборки мусора и сухостоя во дворах.

Местные жители обратились на портал «Добродел» с просьбой решить проблему скопления сточных вод вблизи дома № 10: после дождя водой наполняется большая яма на дороге. В 2025 году выполнят работы по расширению ливнеприемного колодца, ливневую канализацию обустроят в следующем году.

Во дворе того же дома на детской площадке сломаны игровые элементы, жители также пожаловались на скопление мусора. Обращение передали специалистам Муниципального бюджетного учреждения «Городское хозяйство».

Помимо этого, участников встречи беспокоят два больших сухих дерева. Сотрудникам городского хозяйства передали просьбу о необходимости ликвидировать их.

Вера Алексеева поблагодарила жителей поселка Биокомбината за участие.