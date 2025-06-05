Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями домов на улице Кирова

Жители дома № 11 по улице Суворова в Лосино-Петровском обратились с волнующими их вопросами к представителям администрации округа и депутатам. Они приняли участие в традиционном обходе территорий.

На встречу с жителями пришли заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец, председатель окружного Совета депутатов Татьяна Голод, лидер общественного мнения Светлана Алиферова и муниципальные народные избранники.

Большинство вопросов касались благоустройства и содержания придомовой территории. Так, на детской площадке нет урн.

Также жителей волнуют своевременность уборки мусора во дворе и покоса травы, ремонт лавочек, сроки капремонта дома, обустройство искусственной дорожной неровности вдоль подъездов и пешеходного перехода.

«Все вопросы зафиксированы, протокол встречи направлен профильным структурным подразделениям для проработки», — отметила Валентина Тропанец.