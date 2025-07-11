Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями домов на улице Горького

Традиционный обход территорий прошел в Лосино-Петровском городском округе. Одной из точек стал двор домов по улице Горького, где состоялась встреча с жителями.

В мероприятии поучаствовали заместитель главы Лосино-Петровского городского округа Валентина Тропанец, представители окружного Совета депутатов Татьяна Голод, Ольга Набережнева, Альбина Штатнова, а также лидер общественного мнения Вячеслав Градин и сотрудник управляющей компании «ХТУ».

В том числе они встретились с жителями домов № 2 и № 6 на улице Горького. Обсудили кронирование деревьев во дворе, опиловку кустарника, вопрос своевременной уборки твердых коммунальных отходов и крупногабаритного мусора с контейнерной площадки.

Специалисты зафиксировали вопросы. Теперь их проработают профильные сотрудники.

Отметим, что подобные обходы территорий проводят в Лосино-Петровском округе регулярно.