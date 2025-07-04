Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями дома №17 на улице Ленина

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Валентина Тропанец провела встречу с жителями многоквартирного дома №17 на улице Ленина. В ней также приняли участие депутаты Надежда Ершова, Альбина Штатнова, лидер общественного мнения Светлана Алиферова и представители управляющей компании.

Во время встречи жители подняли несколько важных вопросов: благоустройство и содержание территории, прилегающей к домам №17, 19 и 21 по улице Ленина, опиловку сухих деревьев, своевременный вывоз мусора и опилочного материала с общественных территорий, установку бордюрного камня вдоль палисадников дома №21, а также проведение работ по очистке ливневых стоков.

Кроме того, жители обратились с жалобой на безнадзорных собак, появившихся на стройплощадке напротив дома №17.

Все обращения были зафиксированы, протокол встречи направлен в профильные ведомства для дальнейшего рассмотрения и решения.