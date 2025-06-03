Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с жителями дома № 14 на улице Горького

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Анна Владимировна Божухина вместе с представителем МБУ «Городское хозяйство» провела обход территории на улице Горького, 14. В ходе встречи с жителями был осмотрен двор и проверено состояние подъездов многоквартирного дома.

Основное внимание уделялось вопросам благоустройства территории. Особо обсуждался вывоз порубочных остатков после обрезки деревьев. Также были рассмотрены коммунальные проблемы — покраска подъездов и устранение неприятного запаха внутри них.

Все поднятые вопросы переданы в соответствующие службы для дальнейшего решения. Жители активно участвовали в обсуждении, получили ответы на свои вопросы и разъяснения по некоторым нормативным моментам. Предложения и жалобы будут совместно прорабатываться с профильными ведомствами для улучшения качества жизни в районе.

«Благодарю всех, кто присоединился к встрече!» — отметила Анна Владимировна Божухина.