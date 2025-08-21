Замглавы Лосино-Петровского провела встречу с представителями бизнеса

Вопросы развития предпринимательства и повышения эффективности сотрудничества бизнеса и органов власти обсудили в Лосино-Петровском. Там организовали мероприятие «Профчас».

С бизнесменами пообщалась первый заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Анна Божухина. Она рассказала участникам о существующих мерах господдержки, в том числе программах финансовой помощи, субсидировании, а также о мерах налогового стимулирования и профессиональных консультациях.

Также на встрече поговорили о практических инструментах сотрудничества. В том числе предприниматели смогли задать индивидуальные вопросы относительно своих задач и проблем.

«Мы всегда открыты к дальнейшему конструктивному партнерству с предпринимательским сообществом и к открытому диалогу по широкому кругу вопросов», — отметила Анна Божухина.