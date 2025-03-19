Замглавы Лосино-Петровского провела встречу по вопросам поддержки бизнеса

Первый заместитель главы городского округа Анна Бажухина провела «Профчас» на производственной площадке предприятия «Архимед». Мероприятие прошло в рамках партийного проекта «Моя карьера с Единой Россией».

На встрече обсуждались ключевые вопросы, связанные с мерами поддержки бизнеса, а также улучшение взаимодействия между предпринимателями и администрацией муниципалитета.

Участников мероприятия ознакомили с актуальными мерами государственной поддержки, которые включают в себя финансовые субсидии, налоговые льготы и консультационные услуги. Особое внимание уделили обсуждению эффективных форматов сотрудничества, которые позволяют оперативно решать возникающие проблемы и способствуют развитию бизнеса в регионе.

Куратор партийного проекта Татьяна Голод подчеркнула, что только совместными усилиями можно добиться значительных результатов и укрепить экономику округа. «Мы всегда открыты к конструктивному диалогу и плодотворному взаимодействию по широкому спектру вопросов. Наша цель — создать условия для устойчивого развития бизнеса и обеспечить поддержку предпринимателей на всех этапах их деятельности», — сказала она.