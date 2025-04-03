Замглавы Лосино-Петровского провел встречу с жителями в поселке Аничково

Жители поселка городского типа Аничково пожаловались на плохую уборку территории вблизи дома № 4. Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Александр Столбов и лидер общественного мнения Наталья Коннова приехали в населенный пункт, чтобы решить этот и другие вопросы.

Обращение от жителей о неудовлетворительной уборке двора и детской площадки у дома № 4 поступило на портал «Добродел». Жалобу оперативно отработали, мусор с территории убрали. Помимо этого, на встрече с заместителем главы Лосино-Петровского подняли вопрос содержания детской площадки рядом с домом № 2, а также уборки газона и дороги.

Собравшиеся обсудили и необходимость очистки территории у дома № 5 между детским садом и игровой площадкой. Участники встречи смогли задать Александру Столбову и Наталье Конновой все волнующие их вопросы лично и оперативно получить ответы. Они также отметили качественную уборку подъездов и контейнерной площадки рядом с домом № 4.