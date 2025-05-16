Замглавы Лосино-Петровского провел встречу с жителями улиц Гоголя и Строителей

Совместно с представителями управляющей компании МБУ «ХТУ» заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков встретился с жителями домов по улице Гоголя, 12 и улице Строителей, 17. Обсуждались жалобы на низкое качество водоснабжения; в качестве временной меры запланирована промывка сетей.

Эти мероприятия направлены на устранение проблем с засорами и подтоплениями подвальных помещений в многоквартирных домах. Завершить работы планируется к первому ноября.

Также жители сообщили о нарушениях со стороны местного кафе, которое готовит мясо на открытом огне и нарушает закон о тишине, доставляя неудобства соседям — эта информация будет передана ответственным лицам.

Молодые активные жители выразили благодарность за благоустройство детской площадки и уход за дворовой территорией.

Напомним, в Лосино-Петровском продолжаются работы по капитальному ремонту самотечного коллектора, проходящего по ряду адресов, включая улицы Октябрьскую, Нагорную, Гоголя, Пушкина, Строителей, Чехова, Горького, Петровский бульвар, Первомайскую, Суворова и проезд Горького.

В настоящее время подрядная организация «Строй Групп» занимается бурением скважин для установки шпунтового ограждения траншеи и котлованов, после чего будет проводиться разработка грунта и укладка труб канализации.

«Для себя отметил работу управляющей компании, которая взаимодействует в тесном контакте и прислушивается к мнению жителей. Благодарю граждан за продуктивный диалог и активную позицию в жизни городского округа», — сообщил Роман Мещеряков.