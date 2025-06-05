Замглавы Лосино-Петровского провел встречу с жильцами домов в Почтовом переулке

Качество оказания услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства обсудили с жильцами нескольких домов в Почтовом переулке представители администрации Лосино-Петровского. В том числе обсудили планы по ремонтам.

С жильцами встретился заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков. Участие в мероприятии приняли жители домов № 1 и № 1 к.2.

Их волновали качество водоснабжения, работы управляющей компании и ремонт гаражного блока. Замглавы муниципалитета рассказал жильцам о проведении мероприятий совместно с министерством Московской области. Они коснутся включения в госпрограмму на капремонт водопроводных сетей, из-за которых в дома подается вода низкого качества.

Также на мероприятии обсудили планы по ремонту ливневых стоков. Ранее их неправильно установили при застройке.

Отметим, что с начала года обслуживанием дома занимается управляющая компания «Гармония комфорта». Жильцы активно взаимодействуют с представителями организации.