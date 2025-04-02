Замглавы Лосино-Петровского принял участие в муниципальном форуме по ЖКХ

В Лосино-Петровском прошел муниципальный форум «Управдом», в котором принял участие заместитель главы городского округа Роман Мещеряков. На встрече подняли тему проведения общих собраний собственников в электронном виде.

На вопросы инициативных горожан ответили представитель Правительства Московской области по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Александр Качур, председатель координационного совета Ассоциации председателей советов многоквартирных домов Московской области Олеся Тыщенко, представитель Министерства чистоты, председатель совета многоквартирных домов Ирина Липатенкова, а также специалисты администрации Лосино-Петровского, сотрудники управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций.

Участники обсудили специфику проведения общих собраний собственников многоквартирных домов в электронном виде с помощью государственной информационной системы ЖКХ. Владельцы жилья самостоятельно устанавливают порядок приема письменных решений и переход на электронный платежный документ.

Собравшиеся, в том числе председатели советов многоквартирных домов, рассмотрели возможные варианты решения проблемных вопросов и предложили свои идеи.

По словам Романа Мещерякова, такие собрания помогают участникам делиться опытом, быстро решать проблемы, оставаться в курсе изменений в законодательстве.