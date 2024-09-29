Замглавы Лосино-Петровского Мещеряков проверил содержание домов на Набережной улице

Заместитель главы городского округа Лосино-Петровский Роман Мещеряков проверил содержание многоквартирных домов на Набережной улице в Свердловском поселке. Обход прошел совместно с управляющей компаней «Жилспектр», активными жителями и представителями территориального отдела.

Жители пожаловались на содержание придомовой территории. Попросили скосить траву и решить вопрос с ливневой канализацией — она не справляется во время осадков, и вода остается на парковочной зоне. Обращения передали профильному отделу.

В подвалах нарушений не выявили: инженерные коммуникации приведены в порядок, в помещениях сухо и светло.

Собственники квартир дома № 7 отметили, что отмостка нуждается в ремонте. Сотрудники управляющей компании зафиксировали обращение. Они должны передать документы для постановки в программу капитального ремонта.

«Не устаю повторять во время беседы с жителями, что тесный контакт собственников жилья с сотрудниками управляющей компании — это залог хорошего содержания дома. Конструктивный диалог, порой, помогает решать бытовые проблемы еще до того, как начнутся необратимые последствия» — прокомментировал Роман Мещеряков.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».