Замглавы Лосино-Петровского Екатерина Белая провела встречу с молодежью

В Лосино-Петровском в формате стратегической сессии прошла встреча с активной молодежью округа. Заместитель главы муниципалитета Екатерина Белая вместе с ребятами обсудила планы развития территории и те направления, которые особенно важны для подрастающего поколения.

Собравшиеся побеседовали о благоустройстве парков, развитии спортивной инфраструктуры, поддержке творческих и образовательных проектов, а также о создании новых возможностей для самореализации и трудоустройства. Ребята отметили, что им интересно участие в патриотических мероприятиях. Они предложили провести в парке фестиваль с интерактивами, который объединит жителей разных возрастов.

Екатерина Белая поблагодарила участников за содержательный разговор.

«Уверена, что такие встречи должны стать регулярными — только в диалоге мы сможем выстраивать по-настоящему современный и комфортный округ, в котором молодым людям будет хотеться жить, учиться, работать и реализовывать себя», — отметила она.