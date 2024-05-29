Замглавы Лобни Синелобов проверил содержание домов на Мирной улице

Заместитель главы городского округа Лобня Алексей Синелобов провел обход домов 32, 34, 29 по улице Мирной 29 мая 2024 года. В ходе проверки были выявлены как положительные, так и отрицательные моменты.

В подъезде дома 34 уборка проводится согласно графику, а дворовая территория приведена в порядок. Однако в подвальном помещении дома 32 требуется провести уборку и устранить следы протечки. В подъезде также необходимо отремонтировать входную группу. Заместитель главы поручил управляющей компании «ВСК — Комфорт» выполнить эти работы в летний период.

При входе в подъезд дома 29 выявлено разрушение плитки. Алексей Синелобов обратил внимание управляющей компании на эту проблему. Контейнерная площадка на дворовой территории находится в надлежащем состоянии, мусор вывозят согласно графику.

Проверка содержания домов в Лобне проходит в ежедневном режиме. Анонсы встреч заместители главы муниципалитета публикуют в своих социальных сетях.

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