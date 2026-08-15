Замглавы Лобни проверил готовность автобусов к работе на маршрутах

В ходе проверки проконтролировали предрейсовые медосмотры водителей, техническое состояние машин — тормозную систему, ходовую часть, световое оборудование, а также чистоту в салонах и работу кондиционеров.

По итогам осмотра Евгений Марков отметил, что автобусы находятся в исправном состоянии, салоны чистые и аккуратные, транспорт полностью готов к выходу на линию для комфортной и безопасной перевозки пассажиров. Работу филиала он оценил положительно.

В Лобне ведется планомерная работа по развитию транспортной инфраструктуры. За последний год на территории муниципалитета реализовали ряд важных проектов, направленных на повышение комфорта и безопасности перевозок. Количество пассажиров выросло на 576 тысяч, количество жалоб снизилось на 46%, добавилось 12 новых автобусов.