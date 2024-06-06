Замглавы Лобни Коркмазов обсудил с педагогами школы № 7 вопросы безопасности

Пресс-служба администрации городского округа Лобня
Фото: Пресс-служба администрации городского округа Лобня

Заместитель главы городского округа Лобня Руслан Коркмазов провел встречу с руководством и коллективом школы № 7. Обсуждались различные аспекты обеспечения безопасности детей в городе и образовательных учреждениях.

Директор школы Марина Черкасова и преподавательский состав высказали мнения и предложения по данному вопросу.

Руслан Коркмазов отметил, что безопасность детей является главным приоритетом. Совместными усилиями возможно сделать наши школы и весь городской округ еще более безопасными и комфортными.

Также на встрече были затронуты вопросы патриотического воспитания молодого поколения.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что новый этап капитального ремонта школ региона завершится к сентябрю.

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