Замглавы Лобни Евгений Аптекин встретился с жителями улицы Калинина

Первый заместитель главы городского округа Лобня Евгений Аптекин провел встречу с жителями дома 2 по улице Калинина. Жители выразили недовольство работой управляющей компании. В ходе осмотра дома Евгений Аптекин поручил провести уборку подъездов, отремонтировать и покрасить тамбурную дверь в первом подъезде, выполнить дератизацию подвала.

Контроль исполнения поручений намечен на следующую неделю.

Кроме того, Евгений Аптекин совершил обход парков «Киово» и «Река времени», а также Лобненского лесопарка. Он отметил, что в парке «Киово» территория чистая, проведены работы по опиловке сухих деревьев и очистке пруда от мусора. В лесопарке устранено подтопление пешеходных зон, приведена в порядок территория и убран мусор. В парке «Река времени» начат покос травы, запущены в работу туалеты, а уборка парка проводится два раза в день.

В Лобне действует система, согласно которой за каждым микрорайоном закреплен ответственный заместитель главы. Он контролирует содержание территорий и оперативное решение поставленных жителями задач. Анонсы встреч представители администрации публикуют на своих страницах в социальных сетях.

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