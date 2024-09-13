Замглавы Лилия Татевосян провела обход дворов в микрорайоне Балашиха-2

Заместитель главы Балашихи Лилия Татевосян провела осмотр дворовых территорий микрорайона Балашиха-2, включая детские и спортивные площадки. В мероприятии приняли участие активные жители и представители управляющей компании «Белый парус».

Особое внимание уделили состоянию входных групп подъездов, а также обсуждению с местными жителями работы управляющей компании.

Во время рабочей встречи Лилия Татевосян проверила подготовку дома № 52/2 на улице Свердлова к предстоящему отопительному сезону 2024–2025 годов. Она отметила, что получено много предложений и замечаний от жителей в части вывоза мусора, установки детских площадок, содержания и уборки дворов. Относительно предыдущих обходов идет благоустройство территорий, расширяются дороги, идет замена тротуарных покрытий.

Напомним, что по поручению главы Балашихи Сергея Юрова его заместители продолжают регулярные проверки состояния дворов и других общественных территорий в разных районах городского округа.

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