Замглавы Ленинского округа принял участие во всероссийском муниципальном форуме

В Ростове-на-Дону прошел седьмой региональный этап II Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». Московскую область на этом мероприятии представил заместитель главы Ленинского городского округа Эдуард Арадушкин.

Основное внимание на форуме уделили вопросам обеспечения безопасности населения в современных условиях. Среди участников были эксперты, представители федеральных структур и руководители органов местного самоуправления. Они обсудили широкий спектр тем, включая предотвращение чрезвычайных ситуаций, охрану общественного порядка, а также меры защиты от природных и техногенных катастроф.

«Форум стал важной площадкой для обмена опытом между муниципальными органами, общественными организациями и волонтерами. Мы рассмотрели актуальные вопросы безопасности в текущих реалиях, в том числе меры по защите граждан от чрезвычайных ситуаций и стихийных бедствий», — отметил Эдуард Арадушкин.

Ключевой темой мероприятия стала «Безопасность и защита». Участники подробно обсудили вопросы гражданской обороны, пожарной безопасности, противодействия терроризму и экстремизму, а также информационную безопасность. Особое внимание уделили антитеррористической защищенности объектов и поддержанию общественного порядка.

Врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь отметил важность совместной работы в сфере безопасности: «Сегодня перед нами стоят серьезные вызовы и угрозы, и для защиты национальных интересов необходимо объединять усилия. Государству важно обеспечивать спокойствие и безопасность граждан, используя современные технологии и новые подходы к борьбе с рисками. Также большое значение имеет повышение осведомленности населения о возможных угрозах».

Организатором форума выступила Всероссийская ассоциация развития местного самоуправления при поддержке Администрации Президента РФ.

Участие Ленинского городского округа в таком значимом мероприятии подтверждает активную позицию муниципалитета в вопросах безопасности и укрепления межрегионального взаимодействия.