Замглавы Котельников Сергей Горячев проверил дворы по трем адресам

Дворовые территории по трем адресам в микрорайонах Ковровый и Южный осмотрел заместитель главы городского округа Котельники Сергей Горячев. По итогам проверки он побеседовал с представителями управляющих компаний и лифтовой организации.

Заместитель главы Котельников Сергей Горячев проверил качество содержания дворов рядом с домами № 17 и № 22 в микрорайоне Ковровый. Он поручил сотрудникам управляющей компании привести в порядок территорию и игровую площадку для детей, а также обновить сломанную фасадную плитку.

Сергей Горячев побеседовал и с представителями магазина «Магнит», расположенного на первом этаже дома № 17. Их попросили убрать на прилегающих территориях мусор.

Комиссия проверила также двор многоквартирного дома № 16 в микрорайоне Южный. Там обнаружили отсутствие рукавов пожарных гидрантов. Сергей Горячев поручил отремонтировать фасад дома и навести порядок на детских площадках.

Замглавы Котельников провел собрание с руководителями управляющих компаний «Старкомсервис» и «Октябрь», а также побеседовал с представителем лифтовой организации «Метеор».

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