Замглавы Котельников посетила издательство учебной литературы

Заместитель главы городского округа Котельники Мария Галузо посетила издательство «Юрайт», которое находится в микрорайоне Ковровый и работает на собственной производственной площадке. Директор издательства Михаил Рыбкин рассказал, что здесь создается 10 тысяч наименований учебной литературы, и все учебники печатаются только в Котельниках.

Порядка 60% учебной литературы издательство выпускает онлайн — это необходимость, связанная с современными тенденциями дистанционного обучения. Помимо издания книг, предприятие сдает в аренду складские помещения.

В последний год в Котельниках актуальны небольшие помещения для стартапов и начинающих предприятий, которые со временем осваиваются и берут в аренду более крупные территории. С начала года в Котельниках зарегистрировали 227 субъектов предпринимательской деятельности, из которых 209 — индивидуальные предприниматели.