Замглавы Котельников посетила частную школу в микрорайоне Парковый

Единственная частная школа в Котельниках «Смарт Скул» расположена непосредственно в жилом доме. В образовательном учреждении побывала с визитом заместитель главы городского округа Мария Галузо.

В этом году школа получила субсидию в размере миллиона рублей от Министерства инвестиций, промышленности и науки Московской области, как предприятие франчайзер. В настоящее время в учреждении открыты четыре класса, в каждом из них учатся по 12 детей.

Ученики проводят в школе весь день: сначала посещают уроки, потом занимаются домашними заданиями и дополнительными занятиями. Для родителей такой формат очень удобен. Каждому ребенку уделяют достаточное внимание, рассказала директор школы Елена Новикова.

Осенью «Смарт скул» планирует получить статус социального предприятия.