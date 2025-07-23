Замглавы Котельников Мария Галузо оценила новый стартап-проект

Заместитель главы городского округа Мария Галузо посетила кофейню Dobro coffee в микрорайоне Новые Котельники. Новый проект реализовала семейная пара Марина и Александр.

Жители Котельников открыли заведение по франшизе. Супруги в этом году стали участниками конкурса на предоставление субсидии для франчайзеров, который ежегодно проводит Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

На встрече с заместителем главы городского округа обсуждались актуальность формата таких уютных кофеен, популярность заведения среди жителей микрорайона Новые Котельники и финансовые вложения с этапами открытия собственного дела.

Спрос на подобного рода товары и услуги постоянно растет в современных жилых комплексах, поэтому количество креативных предпринимателей в Подмосковье неизменно будет увеличиваться.