Замглавы Котельников Мария Галузо оценила новый стартап-проект

Заместитель главы городского округа Мария Галузо посетила кофейню Dobro coffee в микрорайоне Новые Котельники. Новый проект реализовала семейная пара Марина и Александр.
Жители Котельников открыли заведение по франшизе. Супруги в этом году стали участниками конкурса на предоставление субсидии для франчайзеров, который ежегодно проводит Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.
На встрече с заместителем главы городского округа обсуждались актуальность формата таких уютных кофеен, популярность заведения среди жителей микрорайона Новые Котельники и финансовые вложения с этапами открытия собственного дела.
Спрос на подобного рода товары и услуги постоянно растет в современных жилых комплексах, поэтому количество креативных предпринимателей в Подмосковье неизменно будет увеличиваться.
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